La nuova funzione di Spotify potrebbe avere un effetto molto strano | cosa sono le Prompted Playlist

Fanpage.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spotify introduce le Prompted Playlist, una nuova funzione che promette di creare playlist personalizzate in base ai gusti degli utenti. Tuttavia, l'automatizzazione potrebbe portare a un'esperienza più limitante, rendendo la selezione musicale meno libera e più influenzata dai suggerimenti della piattaforma.

La piattaforma promette playlist su misura basate sui gusti degli utenti, ma, senza competenze, la personalizzazione rischia di trasformarsi in una guida ancora più vincolante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

