Manca poco all' uscita di Spotify Wrapped 2025 | ecco quale potrebbe essere la data
Anche per questo anno 2025 verrà rilasciato Spotify Wrapped, la funzione che Spotify mette a disposizione per avere un riepilogo di tutte le canzoni e i podcast ascoltati durante l'anno. Si tratta di un servizio molto amato e atteso dai fruitori della piattaforma. Wrapped, come abbiamo detto è una funzione annuale di Spotify, che consiste in un riepilogo interattivo mediante il quale un utente può rivedere i suoi ultimi dodici mesi di attività, presentati sotto forma di "storie". Tale riepilogo è condivisibile anche sui socia. Nei contenuti offerti sarà possibile trovare una classifica dei brani e degli artisti preferiti dell'anno, i generi che sono stati ascoltati di più, i minuti totali dedicati all'ascolto, i podcast preferiti e altri approfondimenti vari, con classifiche ancor più dettagliate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altre letture consigliate
Manca poco, pochissimo, al grande ritorno del ! Dal sei dicembre la nuova gestione porterà sul grande schermo una programmazione ricca, curata e pronta a sorprenderci con gli imperdibili titoli in uscita. Si inizia sabato con la proi - facebook.com Vai su Facebook
Manca poco all'uscita di Spotify Wrapped 2025: ecco quale potrebbe essere la data - Anche quest'anno ci sarà il rilascio annuale in cui vengono riassunte le abitudini di ascolto degli utenti: cosa dobbiamo aspettarci ... Da ilgiornale.it
Quando arriva Spotify Wrapped in Italia - Anche per la fine del 2025 ci aspettiamo l'arrivo di Wrapped, la funzione di Spotify che ci permette di riepilogare tutte le canzoni e i podcast ascoltati ... Lo riporta fanpage.it