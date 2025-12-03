Manca poco all' uscita di Spotify Wrapped 2025 | ecco quale potrebbe essere la data

Anche per questo anno 2025 verrà rilasciato Spotify Wrapped, la funzione che Spotify mette a disposizione per avere un riepilogo di tutte le canzoni e i podcast ascoltati durante l'anno. Si tratta di un servizio molto amato e atteso dai fruitori della piattaforma. Wrapped, come abbiamo detto è una funzione annuale di Spotify, che consiste in un riepilogo interattivo mediante il quale un utente può rivedere i suoi ultimi dodici mesi di attività, presentati sotto forma di "storie". Tale riepilogo è condivisibile anche sui socia. Nei contenuti offerti sarà possibile trovare una classifica dei brani e degli artisti preferiti dell'anno, i generi che sono stati ascoltati di più, i minuti totali dedicati all'ascolto, i podcast preferiti e altri approfondimenti vari, con classifiche ancor più dettagliate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

