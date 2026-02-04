Spotify introduce traduzioni e testi canzoni per i tuoi brani preferiti

Spotify ha annunciato l’arrivo di traduzioni e testi delle canzoni anche offline, puntando a rendere l’ascolto più semplice e coinvolgente. La piattaforma migliora così l’esperienza degli utenti, offrendo strumenti utili per comprendere meglio i brani preferiti, anche senza connessione internet. L’aggiornamento riguarda tutta l’app, con funzioni che saranno disponibili nel prossimo futuro.

**Spotify introduce traduzioni e testi delle canzoni anche offline, per migliorare l'esperienza d'ascolto** È l'ecosistema musicale di Spotify a subire un aggiornamento significativo. Con un nuovo strumento che si rivela essenziale per l'esperienza utente, soprattutto in ambito internazionale, la piattaforma sta introducendo una serie di novità che mirano a rompere le barriere linguistiche e a favorire l'accesso ai testi delle canzoni anche in condizioni di scarsa connessione. Le traduzioni automatiche, già in fase sperimentale dal 2022, vengono ora resi disponibili globalmente, per tutti i profili, gratuiti e premium.

