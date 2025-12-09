WhatsApp introduce 5 funzioni nascoste per le chiamate | quella sui preferiti è geniale
WhatsApp sta aggiornando le sue funzionalità con cinque nuove funzioni nascoste per le chiamate, tra cui una dedicata ai preferiti. Questa evoluzione punta a migliorare l’esperienza utente, trasformando l’app in un hub completo per tutte le modalità di comunicazione digitale. Un passo importante nella continua evoluzione della piattaforma, sempre più orientata all’innovazione e alla personalizzazione.
WhatsApp sta vivendo una fase di trasformazione silenziosa ma profonda. L’app di messaggistica più usata al mondo non si accontenta più di essere solo un luogo dove scambiarsi messaggi, foto e vocali: vuole diventare il centro nevralgico di ogni forma di comunicazione digitale. E l’ultimo aggiornamento per iOS, la versione 25.35.74, lo dimostra in modo inequivocabile. Meta ha infatti completamente ridisegnato la scheda Chiamate, trasformandola in un vero e proprio hub multifunzionale che semplifica, velocizza e arricchisce il modo in cui gli utenti gestiscono le comunicazioni vocali e video. Il cambiamento più evidente riguarda l’interfaccia stessa. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Altre letture consigliate
Si comunica la gentile clientela che il giorno 8 dicembre lo show-room sarà chiuso. Prenota il tuo appuntamento tramite whatsapp: 0818813567 Ci trovi qui: Via Alcide de Gasperi 53, Torre del Greco #RussoHome #ArredamentoDiClasse #blackfriday #offe - facebook.com Vai su Facebook
Whatsapp introduce nuove funzioni a protezione degli account - end, è alla base della strategia di sicurezza in continuo aggiornamento di Whatsapp. Come scrive ilmattino.it