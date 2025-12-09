WhatsApp introduce 5 funzioni nascoste per le chiamate | quella sui preferiti è geniale

WhatsApp sta aggiornando le sue funzionalità con cinque nuove funzioni nascoste per le chiamate, tra cui una dedicata ai preferiti. Questa evoluzione punta a migliorare l’esperienza utente, trasformando l’app in un hub completo per tutte le modalità di comunicazione digitale. Un passo importante nella continua evoluzione della piattaforma, sempre più orientata all’innovazione e alla personalizzazione.

WhatsApp sta vivendo una fase di trasformazione silenziosa ma profonda. L'app di messaggistica più usata al mondo non si accontenta più di essere solo un luogo dove scambiarsi messaggi, foto e vocali: vuole diventare il centro nevralgico di ogni forma di comunicazione digitale. E l'ultimo aggiornamento per iOS, la versione 25.35.74, lo dimostra in modo inequivocabile. Meta ha infatti completamente ridisegnato la scheda Chiamate, trasformandola in un vero e proprio hub multifunzionale che semplifica, velocizza e arricchisce il modo in cui gli utenti gestiscono le comunicazioni vocali e video. Il cambiamento più evidente riguarda l'interfaccia stessa.