Sporting Lisbona-AVS SAD Coppa di Portogallo 05-02-2026 ore 21 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici I Leoni chiudono la pratica velocemente?

Lo Sporting Lisbona affronta l’AVS SAD nei quarti di finale di Coppa di Portogallo. I Leoni vogliono passare il turno, ma sono già concentrati sulla grande sfida di lunedì prossimo. La partita si gioca questa sera alle 21:45, e lo staff tecnico si prepara a una partita che potrebbe essere più difficile del previsto, con l’obiettivo di chiudere la pratica velocemente senza rischiare troppo.

La Taça de Portugal è un obiettivo molto importante per lo Sporting Lisbona, che detiene il titolo e vuole ovviamente difenderlo ma la gara dei quarti di finale contro l’AVS SAD arriva in un momento in cui la mente dei Leoni non può che essere, almeno in parte, proiettata alla grande sfida di lunedì prossimo.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Questa sera lo Sporting Lisbona si prepara a sfidare l’AVS SAD nei quarti di finale della Coppa di Portogallo.

Lo Sporting Lisbona si prepara ad affrontare l’AVS SAD nella partita di quarti di finale di Coppa di Portogallo, in programma questa sera alle 21:45.

Enrico Fedele è molto scettico sull'acquisto fatto dal Napoli in casa Sporting Lisbona: "Alisson Santos spacca la partita, ma lo dobbiamo vedere qui. In Italia subito facciamo papa chi non è nemmeno parroco". facebook

Alisson Santos indosserà la maglia numero 27 Il brasiliano sceglie il numero indossato già allo Sporting Lisbona e rimasto libero in azzurro dopo l'addio di Lorenzo Lucca 27 #SSCNapoli #AlissonSantos x.com