Sporting Lisbona-AVS SAD Coppa di Portogallo 05-02-2026 ore 21 | 45 | formazioni quote pronostici I Leoni chiudono la pratica velocemente?

Questa sera lo Sporting Lisbona si prepara a sfidare l’AVS SAD nei quarti di finale della Coppa di Portogallo. I Leoni vogliono passare il turno e mantenere il titolo, ma sanno che la testa è già alla grande sfida di lunedì prossimo. La partita potrebbe essere l’occasione per chiudere subito i giochi, anche se l’attenzione dei giocatori è divisa tra due impegni importanti.

Lo Sporting Lisbona si prepara ad affrontare l’AVS SAD nella partita di quarti di finale di Coppa di Portogallo, in programma questa sera alle 21:45.

Sabato 13 dicembre 2025 alle ore 21:30, allo stadio José Alvalade si sfideranno Sporting Lisbona e AVS SAD.

