Lo Sporting Lisbona si prepara ad affrontare l’AVS SAD nella partita di quarti di finale di Coppa di Portogallo, in programma questa sera alle 21:45. I Leoni vogliono difendere il titolo, ma sanno che la concentrazione è già rivolta anche al grande Clasico di lunedì prossimo. La partita rappresenta l’ultima occasione prima di quella sfida decisiva, e lo spirito tra i giocatori è misto tra voglia di vincere e attenzione al momento più importante della stagione.

La Taça de Portugal è un obiettivo molto importante per lo Sporting Lisbona, che detiene il titolo e vuole ovviamente difenderlo ma la gara dei quarti di finale contro l’AVS SAD arriva in un momento in cui la mente dei Leoni non può che essere, almeno in parte, proiettata alla grande sfida di lunedì prossimo.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Sporting Lisbona-AVS SAD (Coppa di Portogallo, 05-02-2026 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici. L'ultima incombenza prima del Clasico

Approfondimenti su Sporting Lisbon

Analisi della sfida tra Gil Vicente e Sporting Lisbona, in programma venerdì 2 gennaio 2026 alle 19:45.

Questa sera alle 19:45 si gioca l’andata degli ottavi di Europa League tra AVS Sad e Sporting Braga.

Ultime notizie su Sporting Lisbon

