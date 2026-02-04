Sporting Lisbona-AVS SAD Coppa di Portogallo 05-02-2026 ore 21 | 45 | formazioni quote pronostici L’ultima incombenza prima del Clasico

Da infobetting.com 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo Sporting Lisbona si prepara ad affrontare l’AVS SAD nella partita di quarti di finale di Coppa di Portogallo, in programma questa sera alle 21:45. I Leoni vogliono difendere il titolo, ma sanno che la concentrazione è già rivolta anche al grande Clasico di lunedì prossimo. La partita rappresenta l’ultima occasione prima di quella sfida decisiva, e lo spirito tra i giocatori è misto tra voglia di vincere e attenzione al momento più importante della stagione.

La Taça de Portugal è un obiettivo molto importante per lo Sporting Lisbona, che detiene il titolo e vuole ovviamente difenderlo ma la gara dei quarti di finale contro l’AVS SAD arriva in un momento in cui la mente dei Leoni non può che essere, almeno in parte, proiettata alla grande sfida di lunedì prossimo.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

sporting lisbona avs sad coppa di portogallo 05 02 2026 ore 21 45 formazioni quote pronostici l8217ultima incombenza prima del clasico

© Infobetting.com - Sporting Lisbona-AVS SAD (Coppa di Portogallo, 05-02-2026 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici. L’ultima incombenza prima del Clasico

Approfondimenti su Sporting Lisbon

Gil Vicente-Sporting Lisbona (venerdì 02 gennaio 2026 ore 19:45): formazioni, quote, pronostici. Trasferta impegnativa per i campioni di Portogallo

Analisi della sfida tra Gil Vicente e Sporting Lisbona, in programma venerdì 2 gennaio 2026 alle 19:45.

AVS SAD-Sporting Braga (lunedì 02 febbraio 2026 ore 19:45): formazioni, quote, pronostici. Ospiti vittoriosi con un paio di segnature?

Questa sera alle 19:45 si gioca l’andata degli ottavi di Europa League tra AVS Sad e Sporting Braga.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Sporting Lisbon

Argomenti discussi: Il Napoli ha chiuso per Alisson Santos dello Sporting Lisbona: la formula e i costi dell’operazione; Il Napoli punta Alisson Santos, lo Sporting apre: la possibile formula dell’operazione e i costi; Chi è Alisson Santos, l'obiettivo del Napoli che ha stregato Conte: i goal in Champions League, il paragone con Leao e l'ascesa dalla terza serie brasiliana.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.