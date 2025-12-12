Sporting Lisbona-AVS SAD sabato 13 dicembre 2025 ore 21 | 30 | formazioni quote pronostici Goleada dei Leoni in arrivo?
Sabato 13 dicembre 2025 alle ore 21:30, allo stadio José Alvalade si sfideranno Sporting Lisbona e AVS SAD. Gli ospiti, ultimi in classifica con soli 3 punti, cercano di migliorare il proprio rendimento, mentre i Leoni puntano a una goleada. Analizziamo formazioni, quote e pronostici di questa partita.
Sabato notte lo Sporting Lisbona può approfittare di un turno non troppo complesso, almeno sulla carta: al Josè Alavalade arriverà l’AVS, ultima in classifica con soli 3 punti conquistati e ancora incapace di vincere una singola partita. Probabilmente per i campioni di Portogallo in carica questa partita “morbida” arriva al momento giusto: l’emergenza infortuni si . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com
Rui Borges sta convincendo alla guida dello Sporting Lisbona È in scadenza a fine anno ma la società biancoverde vuole rinnovare il contratto - facebook.com facebook
