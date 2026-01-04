United Cup il tennis torna in campo | quando e dove vedere l’Italia
La United Cup segna il ritorno del tennis internazionale dopo una pausa, aprendo la stagione 2024 in vista degli Australian Open di Melbourne, in programma dal 12 gennaio al 1° febbraio. In questa occasione, gli appassionati italiani potranno seguire le partite e i risultati, scoprendo quando e dove seguire le performance dei nostri tennisti nel contesto di un torneo che anticipa il primo grande Slam dell’anno.
Dopo oltre un mese di pause da gare ufficiali, con il nuovo anno torna in campo anche il tennis in attesa del primo Slam stagionale, gli Australian Open di scena a Melbourne dal 12 gennaio al 1° febbraio. Prima, però, ecco in scena la United Cup considerato "l'antipasto" del grande torneo previsto subito dopo. Quando gioca l'Italia. Il torneo a squadre misto, per i colori azzurri, inizia proprio domenica 4 gennaio contro la Svizzera: in campo scendono Jasmine Paolini e Flavio Cobolli, tra i maggiori protagonisti del 2025 in un anno che si è chiuso pieno di soddisfazioni e culminato con la Coppa Davis. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Tennis, United Cup al via: cos’è, come funziona, quando gioca l’Italia e dove vederla
Leggi anche: Tennis, United Cup al via: cos’è, come funziona, quando gioca l’Italia e dove vederla
United Cup, riecco Tsitsipas: vince al debutto nel 2026. Male Osaka. L'Argentina domina la Spagna; Tennis, United Cup 2026: Jasmine Paolini e Flavio Cobolli guidano il team Italia - La Svizzera batte la Francia, domenica la sfida con l'Italia; Tennis, è partita la United Cup: formula, calendario e dove vederla in tv; United Cup su : domenica alle 10 Italia-Svizzera.
United Cup, il tennis torna in campo: quando e dove vedere l’Italia - Gli azzurri del tennis tornano in campo contro la Svizzera nell'United Cup di scena in Australia: cosa c'è da sapere, qual è la formula del torneo e dove vedere le gare in tv ... ilgiornale.it
United Cup 2026, programma di domani (5 gennaio): orari, tv, programma, streaming - Entra sempre più nel vivo la United Cup 2026 che domani, lunedì 5 gennaio, torna in campo per i match della quarta giornata. oasport.it
United Cup: Zverev c’è, la Germania travolge l’Olanda. Gran Bretagna al fotofinish sul Giappone - Nel Gruppo F della United Cup fa il suo esordio la squadra guidata dal tennista più titolato dei partecipanti, ovvero Alexander Zverev, numero tre del ranking ATP. ubitennis.com
Tennis, United Cup: l’Italia affronta la Svizzera. Il primo match è Paolini contro Bencic x.com
Che lo spettacolo abbia inizio A Perth e Sidney si gioca la United Cup, tutte le partite sono LIVE su SuperTennis e in streaming su SuperTenniX - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.