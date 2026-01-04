United Cup il tennis torna in campo | quando e dove vedere l’Italia

La United Cup segna il ritorno del tennis internazionale dopo una pausa, aprendo la stagione 2024 in vista degli Australian Open di Melbourne, in programma dal 12 gennaio al 1° febbraio. In questa occasione, gli appassionati italiani potranno seguire le partite e i risultati, scoprendo quando e dove seguire le performance dei nostri tennisti nel contesto di un torneo che anticipa il primo grande Slam dell’anno.

Dopo oltre un mese di pause da gare ufficiali, con il nuovo anno torna in campo anche il tennis in attesa del primo Slam stagionale, gli Australian Open di scena a Melbourne dal 12 gennaio al 1° febbraio. Prima, però, ecco in scena la United Cup considerato "l'antipasto" del grande torneo previsto subito dopo. Quando gioca l'Italia. Il torneo a squadre misto, per i colori azzurri, inizia proprio domenica 4 gennaio contro la Svizzera: in campo scendono Jasmine Paolini e Flavio Cobolli, tra i maggiori protagonisti del 2025 in un anno che si è chiuso pieno di soddisfazioni e culminato con la Coppa Davis. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

