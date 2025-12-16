I migliori talenti del basket italiano in campo a Rimini e Santarcangelo torna la Ibsa NextGen Cup
La Ibsa NextGen Cup torna con la seconda tappa del torneo Under 19 dei club di Serie A, portando in campo i migliori talenti del basket italiano. L'evento si svolgerà a Rimini e Santarcangelo, offrendo una vetrina importante per i giovani promettenti del panorama nazionale.
Si avvicina l’inizio della seconda tappa della Ibsa NextGen Cup 202526, il torneo riservato alle formazioni Under 19 dei club di Serie A. A seguito delle prime tre giornate della fase a gironi disputate nella tappa di Verona e Villafranca di Verona, i giovani protagonisti scenderanno in campo da. Riminitoday.it
Questa è la GENERAZIONE D'ORO dei TALENTI ITALIANI
I migliori talenti del basket italiano in campo a Rimini e Santarcangelo, torna la Ibsa NextGen Cup - Le prime quattro squadre di ogni girone accederanno alla fase finale che si disputerà, con la formula a eliminazione diretta, a Torino ... riminitoday.it
Con il ritiro di Marco Belinelli si chiude anche un'èra del basket italiano - È stata l'epoca del ritorno a casa dei migliori giocatori italiani e dell'importazione di alcuni campioni degli ultimi ... ilfoglio.it
Dalle big tech alle startup: tecniche per attirare e selezionare i talenti migliori - facebook.com facebook
Samuele #Inacio è uno dei migliori talenti per l’ #Italia del futuro. Numero 10 dell’Under 17, ha deciso di giocare in Germania (al Dortmund) lontano da pressioni e riflettori, con la possibilità di trovare spazio in prima squadra x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.