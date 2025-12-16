A Pietrelcina si preparano due eventi significativi che uniscono impegno civile e musica jazz, consolidando la tradizione natalizia del paese. Dopo il successo del 2024, la manifestazione

© Anteprima24.it - Pietrelcina, due eventi emozionanti tra impegno civile e jazz

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo il successo del 2024 si svolgerà anche quest’anno la manifestazione Natale a Pietrelcina: tra fede e tradizione col contributo della Regione Campania, il patrocinio del Comune e per la cui organizzazione saranno coinvolte numerose associazioni a partire dalla Pro Loco. In tale ambito, si preannunciano ricchi di emozioni 2 eventi: venerdì 19 dicembre alle ore 18,00 al Centro Sociale Grazio Forgione in Piazza SS. Annunziata la presentazione del libro di Teresa Meccariello e Nazzareno Orlando GenerazioneInAttesa;. sabato 20 dicembre al Palavetro alle ore 21 il concerto della cantante Simona Boo col suo Comoverão Quartet con Diego Imparato al basso, Federico Luongo alla chitarra e Luca Mignano alla batteria. Anteprima24.it

Quando Ratzinger visito` Pietrelcina

Pietrelcina si prepara al Natale: eventi e tradizioni già da novembre - Con l’avvicinarsi delle festività, Pietrelcina si anima di iniziative che anticipano il Natale, per arricchire un calendario già ricchissimo di appuntamenti nell’anno del Giubileo. ntr24.tv

San Giovanni Rotondo e Pietrelcina, a Natale unite nel segno della pace - Il cartellone degli eventi è stato presentato a Foggia, a Palazzo Dogana. lagazzettadelmezzogiorno.it

Torna uno degli eventi più attesi del Natale a Pietrelcina: il Presepe Vivente 2025! 27/28/29 dicembre Ingresso dalle 17:20 Biglietto €3 (gratis fino a 8 anni) Online dal 15 novembre! Un percorso emozionante tra storia, fede e tradizione. Non perdertel - facebook.com facebook