lisa di giovanni tra cultura impegno sociale e nuovi progetti

Lisa Di Giovanni si racconta tra cultura, impegno sociale e nuovi progetti. L'intervista. Dalla Sala del Carroccio al debutto televisivo di LibrOfficina, fino alla partnership nazionale per "L'Altra Cucina": il percorso creativo e umano di una protagonista della cultura italiana. È un periodo straordinario per Lisa Di Giovanni, giornalista, scrittrice, coach umanistico integrato e direttrice dell'agenzia P.R. & Editoria, impegnata contemporaneamente su più fronti culturali e sociali. Dagli importanti riconoscimenti istituzionali al lancio televisivo del progetto LibrOfficina, fino alla prestigiosa collaborazione come Partner Nazionale per l'iniziativa solidale "L'Altra Cucina – Per un pranzo d'amore", il suo lavoro sta assumendo dimensioni sempre più vaste, in dialogo con cultura, comunicazione e solidarietà.

