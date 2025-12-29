Lo sport come strumento di inclusione sociale | successo per Special basket

Lo sport può essere un potente strumento di inclusione sociale, capace di unire persone di diverse provenienze e abilità. A Carovigno, domenica 28 dicembre, il palazzetto ha visto la realizzazione di un evento dedicato a questo valore, con la partecipazione di atleti e cittadini.

CAROVIGNO - Il palazzetto dello sport di Carovigno ha ospitato domenica 28 dicembre una manifestazione sportiva che ha saputo coniugare agonismo e inclusione sociale. L'evento "Special basket - Un canestro per tutti", finanziato dalla Regione Puglia nell'ambito dell'Avviso B, è nato dalla. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Lo sport come strumento di inclusione sociale: successo per "Special basket" Leggi anche: Sport e inclusione sociale, presentato a Milano il progetto 'Alcione for Special' Leggi anche: "Sport e Inclusione": L’Avellino Basket in campo per il sociale Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Non solo sport, l’anima cittadina tra inclusione, sociale e crescita; Grazie ad Asc 30mila italiani introdotti allo sport nel 2025; Campioni si diventa: sinergia Comune-Lions Club per l’inclusione sportiva dei giovani; Nasce l'Hub Laureus Italia: tre giorni di sport, inclusione e cultura con Milano Cortina 2026. Carovigno, sport e inclusione al centro di “Special Basket – Un canestro per tutti” - Il Comune di Carovigno ha partecipato con successo al progetto finanziato nell’ambito dell’Avviso B promosso dalla Regione Puglia, finalizzato alla realizzazione di manifestazioni sportive agonistiche ... brindisilibera.it

Grande successo per il 1° ProAbile Day – Natale di Sport e Inclusione svoltosi ieri a Roma - Grande successo per il 1° ProAbile Day – Natale di Sport e Inclusione svoltosi ieri a Roma ... politicamentecorretto.com

Fiamma olimpica in Puglia, 'sport strumento di riscatto e inclusione' - "Portare la Fiamma olimpica è stato come far correre insieme a me tutte le persone e le battaglie che hanno segnato il mio percorso. ansa.it

Norway vs Serbia: The Northern Giant vs The Balkan Heart

Spazio allo sport: uno strumento potente per la salute in menopausa! Non tutte le donne scelgono o possono fare la terapia ormonale sostitutiva — ma ci sono modi naturali e scientificamente supportati per proteggere il corpo e la mente durante la menopau - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.