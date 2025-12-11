Calabria protagonista a Bruxelles | investire sullo sport strumento di sviluppo e inclusione

La Calabria si affaccia nel cuore dell’Europa per promuovere il valore dello sport come strumento di sviluppo e inclusione. Questa mattina, nella sede del Parlamento europeo a Bruxelles, la Regione ha partecipato a un importante incontro istituzionale, evidenziando la propria visione e il ruolo strategico dello sport nel promuovere coesione e crescita sociale.

La Calabria porta la sua visione dello sport nel cuore dell'Europa. Questa mattina, nella sede del Parlamento europeo, la Regione è stata protagonista di un incontro di alto profilo istituzionale, reso possibile grazie all'invito dell'on. Giusi Princi, promotrice dell'iniziativa

