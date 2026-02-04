LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | Miriam Vece è splendida seconda nel chilometro da fermo

Questa mattina, Miriam Vece si fa notare nel campionato europeo di ciclismo su pista. La portacolori italiana si piazza al secondo posto nel chilometro da fermo, dimostrando grande determinazione e velocità. La gara si è conclusa con Mathilde Gros, della Francia, che ha vinto in 1:03. Ora si preparano le finali dell’inseguimento individuale femminile, mentre i tifosi italiani sperano in altri risultati positivi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:27 Tutto pronto per l'inizio delle finali dell'inseguimento individuale femminile 17:26 La classifica finale del chilometro da fermo femminile 1 Mathilde Gros FRA 1:03.682 2 Miriam Vece ITA +0.424 3 Iana Burlakova AIN +0.489 4 Sophie Capewell GBR +1.124 5 Steffie van der Peet NED +1.243 6 Ekaterina Evlanova AIN +1.467 7 Veronika Jabornikova CZE +1.599 8 Hetty van de Wouw NED DNS 17:24 Miriam Vece rimonta due posizioni e conquista uno splendido argento. Quarta medaglia per la spedizione azzurra in Turchia. 17:22 Mathilde Gros vince l'oro con una gara in prepotente rimonta.

