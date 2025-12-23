Visita speciale guidata alla Villa Reale

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri la Villa Reale di Monza attraverso una visita guidata che permette di esplorare i suoi saloni eleganti, gli appartamenti reali e il vasto parco circostante. Un’opportunità per conoscere la storia e l’architettura di uno dei principali esempi del neoclassicismo in Italia, in un ambiente ricco di fascino e tranquillità. La visita è ideale per chi desidera approfondire le caratteristiche e il valore culturale di questo importante monumento.

Un tour nella splendida Villa Reale di Monza, simbolo del neoclassicismo, tra saloni sfarzosi, appartamenti reali e un immenso parco. Accompagnati da una guida abilitata. L'occasione perfetta nel lungo weekend di Natale per scoprire il più bel gioiello architettonico monzese. L'appuntamento. 🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Visita guidata alla Villa Reale

Leggi anche: Palazzo Reale di Napoli, domani visita tattile e a Villa Pignatelli, venerdì visita guidata alla Sala da Pranzo

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Acquista i biglietti per Natale a; Attività e visite didattiche per bambini e famiglie con Cicero in Rome; Natale con il Fai: ecco le iniziative nelle ville e nei musei della Lombardia; Cosa fare a Monza e dintorni nel weekend: gli 8 eventi (anche gratis) scelti per voi.

visita speciale guidata villaVisita speciale (guidata) alla Villa Reale - Un tour nella splendida Villa Reale di Monza, simbolo del neoclassicismo, tra saloni sfarzosi, appartamenti reali e un immenso parco. monzatoday.it

visita speciale guidata villaVisita a Villa Romana del Casale: mosaici, storia e biglietti - Scopri la bellezza di Villa Romana del Casale: mosaici straordinari, storia affascinante e info utili sui biglietti. cefaluweb.com

Villa Arconati apre le porte alle famiglie. Prima la visita speciale guidata, poi il concerto da camera - L'appuntamento rientra nel viaggio di Do Re Milano, il progetto ideato e coordinato da Le Dimore del Quartetto, vincitore del bando "Alla Scoperta della Cultura" di Fondazione Cariplo Bollate (Milano) ... ilgiorno.it

From a $35 Wedding to a Million-Dollar Mansion: The Untold Story of Zoran and Rama

Video From a $35 Wedding to a Million-Dollar Mansion: The Untold Story of Zoran and Rama

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.