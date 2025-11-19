Apertura speciale di Villa Molin
Il 2 gennaio 2026 Villa Molin apre le sue porte per una visita alla villa e al parco. Sarà un affascinante percorso attraverso quattro secoli di storia e arte. Situata in posizione ideale, tra il centro di Padova e i colli Euganei, Villa Molin, si specchia elegantemente sulle acque del canale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Speciale apertura di Villa Molin - Il 7 dicembre Villa Molin apre le sue porte per una visita alla villa e al parco. Secondo padovaoggi.it
Visita a Villa Molin - Il 16 novembre Villa Molin apre le sue porte per una visita alla villa e al parco. Lo riporta padovaoggi.it
Villa Molin, videoguida permette la visita ai non udenti - Padova, 4 Giugno 2021 – La Villa Molin di Padova fu realizzata nel 1597 su progetto dell’architetto vicentino Vincenzo Scamozzi ed è ora diventata visitabile in totale autonomia anche dalle persone ... Si legge su ilrestodelcarlino.it