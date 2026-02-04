04 02 – Vannacci lascia la Lega la sua parabola – Difende la figlia ucciso a coltellate – La Spagna dice stop ai social per gli under 16
Vannacci ha deciso di lasciare la Lega dopo aver scritto il suo libro “Mondo al contrario”. Nel frattempo, a Salerno, un panettiere è stato ucciso a coltellate nel suo negozio. La polizia ha fermato un 33enne che ora è sotto interrogatorio. A Bruxelles, invece, si parla di nuove restrizioni sui social per gli under 16 in Spagna.
Vannacci lascia la Lega, dal libro “Mondo al contrario” a Bruxelles, la parabola del generale. Panettiere ucciso a coltellate nel suo negozio a Salerno, fermato un 33enne. Gaetano Russo era intervenuto per difendere la figlia. Il sindaco: “Assassino paghi senza sconti”. Dopo Australia e Francia anche la Spagna annuncia il divieto di accesso ai social per i minori di 16 anni. A Parigi perquisiti gli uffici di X nell’ambito di un’indagine su immagini pedopornografiche, Elon Musk convocato dalla procura. Questo articolo 0402 – Vannacci lascia la Lega, la sua parabola – Difende la figlia, ucciso a coltellate – La Spagna dice stop ai social per gli under 16 proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
