Il governo spagnolo sta preparando una legge che vieta ai minori di 16 anni di usare i social network. La proposta prevede anche di rendere i CEO responsabili dei contenuti dannosi pubblicati sulle piattaforme. Si tratta di una misura senza precedenti in Europa, che mira a proteggere i giovani dai rischi del web. La normativa potrebbe essere approvata nei prossimi mesi, suscitando già molte discussioni tra esperti e operatori del settore.

Il governo Sanchez vuole vietare l’accesso ai social network ai minori di 16 anni e rendere i Ceo responsabili dei contenuti nocivi.. Il governo spagnolo guidato da Pedro Sanchez ha annunciato l’intenzione di vietare l’uso dei social network ai minori di 16 anni, nell’ambito di un pacchetto di cinque misure per la sicurezza digitale che saranno approvate a partire dalla prossima settimana. L’annuncio è stato fatto durante il World Government Summit di Dubai, dove Sanchez ha definito i social network come “uno Stato fallito, in cui le leggi vengono ignorate e i reati tollerati”. La proposta prevede che i colossi del web implementino sistemi di verifica dell’età più efficaci e che i Ceo siano ritenuti legalmente responsabili dei reati commessi sulle loro piattaforme. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Spagna pronta a vietare i social ai minori di 16 anni: stretta senza precedenti in Europa

Approfondimenti su Spagna Vietnam

Il premier spagnolo Pedro Sanchez annuncia che il governo vieta l’uso dei social ai minori di 16 anni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Spagna Vietnam

Argomenti discussi: La Spagna pronta a vietare i social ai minori di 16 anni e a imporre nuove regole alle piattaforme; Anche la Spagna vieterà i social ai minori di 16 anni; Social vietati ai minori di 16 anni anche in Spagna: nuove regole per Instagram, TikTok e Grok; Stop ai social sotto i 16 anni: la Spagna pronta al divieto annunciato da Sánchez.

Anche la Spagna è pronta a vietare i social agli under 16: stretta su età e algoritmiAnche la Spagna prepara una legge per vietare l'accesso ai social network ai minori di 16 anni. Controlli rigorosi sull'età e nuove responsabilità per le piattaforme. Nel mirino anche algoritmi e ampl ... hwupgrade.it

Stop ai social sotto i 16 anni: la Spagna pronta al divieto annunciato da SánchezIl premier spagnolo intende cambiare la legge per ritenere i dirigenti delle piattaforme legalmente responsabili delle violazioni ... tg.la7.it

Stop ai social sotto i 16 anni: la Spagna pronta al divieto annunciato da Sánchez - facebook.com facebook

Stop ai social sotto i 16 anni: La Spagna pronta al divieto annunciato da Sánchez tg.la7.it/cronaca/spagna… x.com