Il Parlamento europeo vuole vietare i social e l'intelligenza artificiale ai minori di 16 anni

Il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione Ue azioni urgenti per tutelare i minori sul web. Tra le misure più forti l'introduzione di un'età minima per accedere ai social. 🔗 Leggi su Fanpage.it

