Alluvione all’Elba ancora danni e allagamenti Strade invase dall’acqua fango nelle abitazioni

L’Isola d’Elba si trova nuovamente alle prese con intense piogge che hanno causato allagamenti e danni diffusi. Strade sommerse dall’acqua e fango nelle abitazioni testimoniano la forza degli eventi meteorologici che continuano a mettere in crisi questa splendida destinazione. La situazione richiede interventi tempestivi e strategie di prevenzione per tutelare comunità e patrimonio.

Isola d'Elba, 19 dicembre 2025 – Ancora danni e allagamenti all'Isola d'Elba, secondo un copione che si ripete come in passato. Le forti piogge cadute nelle ultime ore hanno causato allagamenti e disagi in alcuni centri urbani e sulle strade provinciali. I problemi per la viabilità. I tecnici e gli operai provinciali del distretto stradale elbano, come spiegano dalla Provincia di Livorno, sono al lavoro per gestire le varie situazioni di criticità e ridurre i rischi per la viabilità. La Sp 32 del Volterraio è chiusa per una frana, stop al traffico lungo la Sp 26 nella zona di Mola, per allagamento, mentre nella zona di Bagnaia il masso caduto sulla carreggiata è stato spostato sul lato della banchina stradale e transennato, ma il transito è consentito su una sola corsia.

