Sovraindebitamento e alto tenore di vita soluzioni e criticità

Questa settimana un lettore di Milano ci ha segnalato un caso di sovraindebitamento legato a uno stile di vita troppo costoso. La persona ha accumulato debiti e ora fatica a far quadrare i conti. La storia riflette una realtà che tocca molti, tra spese eccessive e difficoltà di gestione finanziaria.

Pillitteri Questa settimana ci occupiamo di un caso un po' particolare. Mi scrive un lettore di Milano. Era un consulente con un ottimo emolumento che gli consentiva di permettersi un tenore di vita piuttosto elevato. Appartamento in centro città con canone mensile pari a 2.600 euro. Donna di servizio a 800 euro al mese. Noleggio auto a lungo termine per 600 euro al mese. Con la perdita del lavoro ha sviluppato un debito significativo con il fisco per quanto riguarda l'Iva. E ha contratto diversi prestiti per conservare il proprio standard esistenziale. Oggi è lavoratore dipendente con un buon stipendio.

