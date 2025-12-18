Criticità e soluzioni nella raccolta rifiuti nel centro di Verona | Confcommercio incotra il Comune

Mercoledì si è tenuto un incontro tra Confcommercio Verona e l’Amministrazione comunale di Verona, rappresentata dagli assessori Ferrari e Rotta, per affrontare le criticità legate alla raccolta dei rifiuti nell’area dell’ansa dell’Adige. Un dialogo volto a individuare soluzioni efficaci per migliorare il servizio e rispondere alle esigenze di commercianti e cittadini, in un contesto di crescente attenzione alla sostenibilità e alla qualità urbana.

© Veronasera.it - Criticità e soluzioni nella raccolta rifiuti nel centro di Verona: Confcommercio incotra il Comune Sul tema della raccolta dei rifiuti nell’area dell’ansa dell’Adige, si è svolto mercoledì un incontro tra Confcommercio Verona e l’Amministrazione comunale, rappresentata dagli assessori Tommaso Ferrari e Alessia Rotta, su una questione che ha fatto emergere alcune criticità grazie alla. 🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: Raccolta dei rifiuti sotto accusa: "Caos in centro, orari da cambiare" Leggi anche: Lotta all'abbandono dei rifiuti: a Cellino San Marco inaugurato il Centro comunale di raccolta Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. "Raccolta dei rifiuti, troppi disagi". Ma il Comune: il sistema funziona - È con un elenco di criticità e interrogativi che Cristina Bonfiglioli, consigliera di municipio di Crespellano, interviene sul sistema di raccolta porta a ... ilrestodelcarlino.it Ecomondo, focus Iveco su raccolta rifiuti e mobilità elettrica - In occasione di Ecomondo 2025, la fiera dedicata alla transizione ecologica e alla gestione sostenibile dei rifiuti, Iveco ha presentato due novità per il settore dei servizi ambientali. ansa.it Raccolta rifiuti, in Città Alta si cambia: dal 3 giugno nuove modalità - A partire dal 3 giugno, il Comune di Bergamo e Aprica, azienda che si occupa della gestione del ciclo di rifiuti, dopo una fase di ... bergamonews.it La relazione evidenzia criticità ambientali e sanitarie, sollecita interventi immediati e soluzioni interne per i rifiuti pericolosi, con un forte richiamo alla tutela delle comunità locali - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.