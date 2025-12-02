In Abruzzo una famiglia su 10 non raggiunge il tenore di vita medio

Ilpescara.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Come riporta l'Ansa, nel 2024, secondo l'analisi di Abruzzo Openpolis, l'osservatorio sulla regione elaborato su dati Istat, la quota di nuclei in povertà relativa è stata del 10,1 per cento, leggermente al di sotto della media. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

abruzzo famiglia 10 raggiungeIn Abruzzo una famiglia su 10 non raggiunge il tenore medio - In Abruzzo una famiglia su 10 non raggiunge il tenore di vita medio. Riporta ansa.it

abruzzo famiglia 10 raggiungeIn Abruzzo una famiglia su 10 non raggiunge il tenore medio, criticità nell’Aquilano - In Abruzzo il 10,1% delle famiglie è in povertà relativa: i dati Abruzzo Openpolis- Secondo laquilablog.it

abruzzo famiglia 10 raggiungeAbruzzo, dati Istat: una famiglia su dieci in difficoltà - In Abruzzo una famiglia su dieci vive con risorse economiche inferiori al livello medio della popolazione. abruzzonews24.com scrive

Una famiglia su dieci vive in povertà assoluta - Rubriche TGR Abruzzo Abruzzo Crime Cult 2026 Fermata d'autobus Il cittadino digitale La macchina del tempo L'albero dei mestieri Macchemito Nastro magnetico Prospettive Parole d'Amore Questione di ... Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Abruzzo Famiglia 10 Raggiunge