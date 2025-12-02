In Abruzzo una famiglia su 10 non raggiunge il tenore di vita medio
. Come riporta l'Ansa, nel 2024, secondo l'analisi di Abruzzo Openpolis, l'osservatorio sulla regione elaborato su dati Istat, la quota di nuclei in povertà relativa è stata del 10,1 per cento, leggermente al di sotto della media. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
