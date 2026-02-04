Napoli si prepara ad accogliere i Soul-Food Vocalist, che questa sera salgono sul palco del Teatro Augusteo dopo aver aperto il tour a Pompei. La band promette uno spettacolo intenso e coinvolgente, con un mix di suoni e energia che ha già conquistato il pubblico in altre città. I fan sono in fibrillazione, pronti a vivere una serata di musica forte e senza fronzoli.

Un debutto teatrale intenso e travolgente a Pompei apre l’Epico Tour dei Soul-Food Vocalist, ora attesi al Teatro Augusteo di Napoli per una nuova, attesissima tappa. Pompei ha acceso la miccia, ora l’epica è pronta a risuonare a Napoli. Il concerto del 24 gennaio al Teatro Di Costanzo Mattiello ha segnato l’esordio dell’Epico Tour dei Soul-Food Vocalist, ma lo sguardo è già rivolto al prossimo, decisivo appuntamento: il 5 febbraio sul prestigioso palco del Teatro Augusteo, dove lo spettacolo è chiamato a confermarsi davanti a una platea ancora più ampia. L’Epico Tour nasce da un’idea di Francesco e Simone Capriglione, con arrangiamenti firmati da Antonello Cascone, Graziano Donadona e Matteo Passarella e con il coordinamento musicale di Claudia Vietri. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Soul-Food Vocalist, Napoli attende il grande debutto all’Augusteo

Approfondimenti su Soul Food Vocalist

Pompei accende la miccia, e ora Napoli si prepara ad ascoltare l’epica dei Soul-Food Vocalist.

Questa sera, il teatro Augusteo di Napoli si riempie per accogliere i Soul-Food Vocalist.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Soul Food Vocalist

Argomenti discussi: Soul-Food Vocalist, Pompei accende l’epica: ora Napoli attende il grande debutto all’Augusteo; Soul-Food Vocalist all’Augusteo; Soul - Food Vocalist, Pompei accende l'epica: ora Napoli attende il grande debutto all'Augusteo; Soul-Food Vocalist in concerto all' Augusteo.

Soul-Food Vocalist, Pompei accende l’epica: ora Napoli attende il grande debutto all’AugusteoI Soul-Food Vocalist attesi il 5 febbraio al Teatro Augusteo di Napoli per una nuova, attesissima tappa dell'Epico Tour. ilgazzettinovesuviano.com

Soul-Food Vocalist in concerto all'AugusteoI Soul-Food Vocalist (Capriglione Francesco, Capriglione Simone, Scognamiglio Carmen, Parmentola Antonella e Foti Ornella), accompagnati da un’orchestra di 20 elementi, rigorosamente dal vivo, ... napolitoday.it

L'energia delle stelle diventa glamour! #epicotour #soulfoodvocalist #hollywood #grammys #glamour - facebook.com facebook

Musica blues, soul food e liquori clandestini: cos'erano i juke joints, i locali raccontati nel film Sinners - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/rubric… x.com