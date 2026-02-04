Si avvicina la fine dei disagi per il sottopasso di via Milano. Dopo mesi di ritardi, l’impresa ha annunciato che i lavori saranno completati entro la fine di marzo. La conclusione, originariamente prevista per settembre, sembra ora più vicina, offrendo speranza ai residenti e ai pendolari della zona.

Si avvicina la fine dell’incubo per il sottopasso di via Milano. L’impresa incaricata ha comunicato che i lavori termineranno entro la fine di marzo, dopo mesi di ritardi: inizialmente, infatti, la conclusione era prevista per settembre scorso. L’intervento rientra tra le opere propedeutiche al quadruplicamento della linea ferroviaria nel tratto Rogoredo–Pieve Emanuele, il cui cronoprogramma complessivo prevede il completamento entro la fine dell’anno. Nel frattempo, però, prosegue lo stillicidio quotidiano per entrare e uscire da Locate Triulzi, con pesanti disagi per residenti e pendolari. "Allo stato attuale dei lavori il cantiere è pienamente operativo: in settimana sono state completate le lavorazioni di impermeabilizzazione delle ultime due rampe ed è iniziato anche il montaggio dell’armatura in ferro e delle solette più alte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sottopasso di via Milano pronto per marzo. Rush finale per il cantiere dei ritardi

A partire da mercoledì prossimo, i lavori per il tram proseguiranno nel centro città, con l'avvio delle operazioni sulla piattaforma tranviaria di via Verdi, Piazza Insurrezione e via E.

