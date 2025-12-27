L’inizio dei lavori per il collegamento del sottopasso di via Roma alla viabilità principale, previsto inizialmente per metà gennaio, slitta all’ultima settimana di febbraio. "Dopo gli incontri con Apm, Contram, i presidi delle scuole, il centro commerciale Aurora – spiega l’assessore alle infrastrutture di Macerata Andrea Marchiori –, abbiamo deciso di cominciare a fine febbraio per organizzare meglio trasporti e attività scolastiche. Così da avere più tempo per coordinare la viabilità al fine di attenuare il più possibile i disagi, informare tutti i cittadini in modo efficace e permettere loro di prepararsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il cantiere per il sottopasso. Slitta la chiusura di via Roma: "Tutto pronto per inizio aprile"

