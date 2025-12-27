Il cantiere per il sottopasso Slitta la chiusura di via Roma | Tutto pronto per inizio aprile
L’inizio dei lavori per il collegamento del sottopasso di via Roma alla viabilità principale, previsto inizialmente per metà gennaio, slitta all’ultima settimana di febbraio. "Dopo gli incontri con Apm, Contram, i presidi delle scuole, il centro commerciale Aurora – spiega l’assessore alle infrastrutture di Macerata Andrea Marchiori –, abbiamo deciso di cominciare a fine febbraio per organizzare meglio trasporti e attività scolastiche. Così da avere più tempo per coordinare la viabilità al fine di attenuare il più possibile i disagi, informare tutti i cittadini in modo efficace e permettere loro di prepararsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Tangenziale Nord e sottopasso, sopralluogo al cantiere di Cesano Maderno: fine lavori ad aprile 2026
Leggi anche: Juventus Torino Under 15 0-0 LIVE: tutto pronto per il fischio d’inizio, comincia il primo derby di giornata!
Il cantiere per il sottopasso. Slitta la chiusura di via Roma: Tutto pronto per inizio aprile.
Il cantiere per il sottopasso. Slitta la chiusura di via Roma: "Tutto pronto per inizio aprile" - Marchiori: "Incontri con società di trasporto e scuole, preso più tempo per limitare i disagi". ilrestodelcarlino.it
Bari, slitta il sottopasso dell'Executive: per i lavori servirà almeno un altro anno - Il tunnel che dovrebbe collegare i quartieri San Pasquale e Japigia: contratto d'appalto e progetto esecutivo previsti a inizio 2026 Uno snodo che collegherà tre quartieri cambiando radicalmente la ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Ingresso A8. La chiusura slitta di un mese - Slitta a dicembre la chiusura dell’ingresso in autostrada a Gallarate in direzione Milano per l’avvio dei lavori per la posa delle barriere antirumore, intervento che avrà una durata di dieci mesi. ilgiorno.it
Seveso, il cantiere che cambierà la Brianza prende forma. Binari che raddoppiano, passaggi a livello che spariscono e un sottopasso per le auto atteso da anni. Ma quando sarà davvero pronto E soprattutto: a che punto siamo oggi con i lavori alla stazione - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.