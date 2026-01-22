Il Festival di Sanremo 2026 è cominciato con le prove dei 30 cantanti con l’orchestra

Il Festival di Sanremo 2026 è iniziato con le prove ufficiali dei 30 cantanti Big, accompagnati dall'Orchestra, a Roma. Questa fase rappresenta il primo passo verso l’evento, permettendo ai partecipanti di perfezionare le esibizioni in vista della manifestazione. Le prove sono fondamentali per definire le interpretazioni e la qualità delle performance che caratterizzeranno l'edizione di quest'anno.

