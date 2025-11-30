Sanremo 2026 ecco i 30 big in gara | la lista completa degli artisti scelti da Carlo Conti per il prossimo Festival

Carlo Conti ha svelato al Tg1 i 30 big del suo Festival di Sanremo 2026, che si svolgerà al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio, quest’anno con qualche settimana di ritardo per non pestare i piedi alla trasmissione dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina. Il 14 dicembre saranno rivelati anche i titoli dei brani. Di seguito, invece, l’elenco completo degli artisti svelato oggi dal direttore artistico del Festival: Tommaso Paradiso. Chiello. Serena Brancale. Fulminacci. Ditonellapiaga. Fedez e Masini. Leo Gassmann. Sayf. Arisa. Tredici Pietro. Sal Da Vinci. Samurai Jay. Malika Ayane. Luchè. 🔗 Leggi su Open.online