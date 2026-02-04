Sostenibilità Bottari | Estrarre l' ultima goccia di olio per rigenerazione

Roma, 4 febbraio – In un’industria dove ogni goccia conta, Bottari spiega che si sforza di recuperare anche l’olio residuo dalle emulsioni oleose. La sua squadra lavora senza sosta per estrarre ogni residuo, cercando di ridurre gli sprechi e migliorare la sostenibilità. “Estrarre l’ultima goccia di olio dalle emulsioni oleose è la nostra missione quotidiana”, dice. La sua attenzione si concentra su metodi più efficienti, per usare meno risorse e rispettare l’ambiente.

Roma, 4 feb. - (Adnkronos) - "Estrarre l'ultima goccia di olio dalle emulsioni oleose è la nostra missione quotidiana. La Bottari si occupa prevalentemente dalla nascita della raccolta e trasporto e lo smaltimento degli oli usati.” Così Davide Bottari, amministratore delegato di Bottari S.r.l, ha descritto a Roma l'attività della sua azienda, intervenendo alla presentazione della terza edizione del progetto di Legambiente “L'Italia in cantiere. Un Clean Industrial Deal Made in Italy”. L'incontro ha messo in luce le best practice italiane nella transizione ecologica e il ruolo delle imprese nazionali nell'implementazione di un'industria più sostenibile, innovativa e competitiva. 🔗 Leggi su Iltempo.it

In Italia, il Consorzio Conou si distingue per la sua attività di raccolta e rigenerazione dell’olio minerale usato.

