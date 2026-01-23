Bottari comandante rinnovato l’incarico

L’amministrazione comunale ha deciso di rinnovare l’incarico al comandante Alessandro Bottari, confermando la sua posizione alla guida della Polizia locale. Questa scelta riflette la continuità nelle strategie di sicurezza e la fiducia nell’esperienza del comandante, che continuerà a guidare le attività di controllo e tutela del territorio cittadino. La decisione mira a garantire stabilità e efficacia nelle funzioni di polizia locale nel rispetto delle esigenze della comunità.

L’amministrazione comunale conferma la propria fiducia nei confronti del comandante Alessandro Bottari, rinnovandogli l’incarico alla guida della Polizia locale cittadina. In questi mesi di attività al Comando della sede di viale Romagna, Bottari ha dimostrato una spiccata professionalità e un’approfondita conoscenza del territorio, distinguendosi per capacità organizzative e operative. Trentacinque anni, laureato in Giurisprudenza, Bottari aveva ricevuto il suo primo incarico da comandante circa un anno fa con la precedente amministrazione comunale. Un percorso professionale costruito interamente all’interno del corpo di Polizia locale, dove in precedenza ha ricoperto per cinque anni il ruolo di responsabile della polizia giudiziaria e amministrativa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

