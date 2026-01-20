Carri Ritmi e Pastellessa | a Portico c' è la festa dei bottari

A Portico di Caserta si prepara la tradizionale Festa di Sant’Antonio Abate, con l’evento “Carri, Ritmi e Pastellessa”. Dopo i festeggiamenti a Macerata Campania, anche il comune di Portico si anima con processioni, musica e momenti di convivialità, mantenendo vive le radici culturali locali. Un’occasione per condividere tradizioni autentiche in un contesto di comunità e storia.

Tutto pronto per la Festa di Sant'Antonio Abate a Portico di Caserta. Dopo la fine dei festeggiamenti a Macerata Campania tocca al comune limitrofo festeggiare con "Carri, Ritmi e Pastellessa".Sei i giorni di festeggiamenti. Si comincia sabato 24 gennaio e poi si continua domenica 25, martedì 27.

