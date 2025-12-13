Lavori in piazza Moro spostate le recinzioni del cantiere | Più spazio per commercianti e residenti

Le recinzioni del cantiere in piazza Moro sono state spostate, offrendo uno spazio più ampio a commercianti e residenti. Questa modifica mira a migliorare la fruibilità dell’area, soprattutto in vista delle festività natalizie, favorendo un ambiente più accogliente e funzionale per la comunità locale.

Le recinzioni del cantiere di piazza Moro sono state spostate per garantire più spazio a commercianti e residenti, soprattutto durante il periodo natalizio. L'intervento è stato effettuato dalla società che si occupa dei lavori, Rfi (Rete Ferroviaria Italiana). Le operazioni giungono dopo le. Baritoday.it Bari, Natale tra lavori e disagi: riapre parte di piazza Moro, poi toccherà a Via Argiro - Qui sono state tolte le transenne dalla strada che collega via Niccolò dell’Arca con via ... quotidianodipuglia.it

Piazza Moro, RFI arretra il cantiere: riaperta una parte dell’area. Sopralluogo del sindaco Leccese e dell’assessore Scaramuzzi - La riapertura riguarda il tratto perpendicolare a via Niccolò dall’Arca, via Sparano e via De Cesare. giornaledipuglia.com

