Sorpresi appena prima che accendessero i fuochi pirotecnici per strada | due denunce

Due cittadini di Mesagne sono stati denunciati dalla polizia locale per aver acceso fuochi pirotecnici lungo le vie pubbliche. L’intervento si è reso necessario prima che i fuochi venissero accesi, garantendo così la sicurezza pubblica. L’episodio evidenzia l’importanza di rispettare le norme sulla gestione dei materiali esplosivi e di evitare comportamenti rischiosi in luoghi pubblici.

MESAGNE - Due mesagnesi sono stati individuati e denunciati dalla polizia di Stato del commissariato di Mesagne per accensione di fuochi pirotecnici sulla pubblica via. È quanto avvenuto durante la notte di Capodanno, appena dopo lo scoccare della mezzanotte, nel centro storico della città di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Sorpresi appena prima che accendessero i fuochi pirotecnici per strada: due denunce Leggi anche: A Napoli irregolare una fabbrica di fuochi d’artificio su due: denunce e sospensioni prima di Capodanno Leggi anche: Catania, sequestrati oltre mille fuochi d’artificio: due denunce La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. LE PIÙ LETTE DELLA SETTIMANA DE IlSud24.it | Sono stati sorpresi che uscivano dall’appartamento che avevano appena finito di razziare - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.