Alla biblioteca Ceccarelli di Gatteo un corso di fumetto manga rivolto a ragazzi della scuola media

Da martedì 20 gennaio saranno aperte le iscrizioni a ‘Manga Lab – Disegna il tuo mondo!’, un corso di fumetto manga rivolto a studenti delle scuole medie. L’iniziativa, promossa dal Comune di Gatteo in collaborazione con l’associazione Barbablù, si svolgerà presso la Biblioteca comunale ‘Ceccarelli’. Il corso offre ai giovani partecipanti l’opportunità di approfondire le tecniche di disegno e narrazione proprie del manga, in un contesto educativo e stimolante.

Il corso si articolerà in sette incontri, che si svolgeranno ogni martedì pomeriggio a partire dal 3 febbraio, dalle ore 16.30, alla biblioteca Si apriranno martedì 20 gennaio le iscrizioni a 'Manga Lab – Disegna il tuo mondo!', il corso di fumetto manga rivolto a ragazzi della scuola media, promosso dal Comune di Gatteo alla Biblioteca comunale 'Ceccarelli' in collaborazione con l'associazione Barbablù. Il laboratorio, gratuito e a posti limitati, è pensato per offrire ai partecipanti un primo approccio strutturato al disegno manga, stimolando creatività, immaginazione e capacità espressive attraverso il linguaggio del fumetto.

