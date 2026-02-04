Soprintendenza | tirata d’orecchi Il San Benedetto cade a pezzi | La Regione lo metta in sicurezza

La Soprintendenza ha richiamato la Regione: il San Benedetto, ex ospedale psichiatrico, è invecchiato male e rischia di crollare. La struttura, che si trova in fondo a Corso, non è un monumento famoso come il Colosseo, ma ha una sua dignità. Costruito nei primi dell’Ottocento sopra le rovine di un vecchio convento, il palazzo si presenta ancora con i suoi giardini pensili e un’aria di grande fascino. Ora, però, necessita di interventi urgenti per metterlo in sicurezza

Non è il Colosseo, l'ex ospedale psichiatrico San Benedetto in fondo alla Corso. Ma è un palazzo di grande dignità, bello, con giardini pensili, che ha preso corpo nei primi dell'Ottocento sulle 'ceneri' di un ex convento. Tetti sfondati, piove dentro, rischio di crolli, degrado assoluto. In totale 11mila metri quadrati coperti, metà dei quali sono in corso di ristrutturazione da parte dell'amministrazione: sul tavolo 16 milioni di euro per questo intervento e 700 metri quadrati andranno poi alla Regione che ha già incassato un milione e 100mila euro per la parte ceduta al Comune. Questo perché lo stabile è dell'Ast e quindi della Regione.

