Il futuro dei maxi ‘contenitori’ Biancani appello alla Regione | Decidiamo sul San Benedetto

Il sindaco Andrea Biancani ha rivolto un appello alla Regione Marche per discutere il futuro dei maxi contenitori, in particolare riguardo alle strutture del San Salvatore e del San Benedetto. La questione, al centro dell’attenzione amministrativa, richiede una decisione condivisa per garantire una gestione sostenibile e coerente con le esigenze del territorio. La Regione è chiamata a valutare le proposte e a definire un percorso condiviso.

Il destino del San Salvatore e del San Benedetto sono stati protagonisti dell’appello lanciato ieri alla Regione Marche dal sindaco Andrea Biancani. "Nessuna polemica, vengo in pace – dice sorridente –, ma come amministratore, in carica per altri tre anni e mezzo, è giusto prefigurare degli scenari necessari a chi come noi sta elaborando il Pug, piano urbanistico generale". E’ giusto soprattutto perché il sindaco non vuole ritrovarsi due moribondi in disuso, dal ragguardevole ingombro – oltre 42mila metri quadrati – in centro storico. La richiesta rivolta al governatore Acquaroli e agli assessori regionaloi Francesco Baldelli e Paolo Calcinaro è semplice: "Incontriamoci, facciamo sopralluoghi e valutiamo il da farsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

