Il monumento a Giussani | cade ancora a pezzi

Il monumento a don Luigi Giussani, gravemente danneggiato in un incidente, rimane ancora in condizioni precarie. Il consigliere comunale Andrea Pari della Lega ha presentato un’interrogazione per ottenere chiarimenti sulle tempistiche e le modalità di ripristino di questa importante testimonianza.

Il consigliere comunale della Lega Andrea Pari ha depositato un’interrogazione per chiedere chiarimenti sulle tempistiche e sulle modalità di ripristino del monumento dedicato a don Luigi Giussani, gravemente danneggiato nell’incidente avvenuto all’alba di domenica 10 agosto in via della Fiera, nei pressi del Palacongressi. "Ricordo – spiega Pari – che la rotatoria era stata intitolata a don Luigi Giussani il 24 agosto 2014 su iniziativa del comitato dei 5 ex sindaci di Rimini, con il coordinamento del centro internazionale Giovanni Paolo II." "Nella stessa area – prosegue – il 19 agosto 2019 è stato inaugurato il monumento dedicato a don Giussani, realizzato senza oneri per il Comune e donato ufficialmente all’Amministrazione il 28 agosto 2019. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it