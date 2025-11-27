Nuove strade scolastiche nel municipio VIII | Lavori previsti a inizio 2026
Nuove strade scolastiche nel municipio VIII. Nei primi mesi del 2026 dovrebbero partire gli interventi di realizzazione dei progetti sperimentali in quattro punti del territorio. A comunicarlo è stato il Dipartimento Mobilità sostenibile e trasporti, in una nota inviata al municipio lo scorso. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
“LA RIVOLUZIONE LACAUNE: UN CONVEGNO CHE APRE NUOVE STRADE” Si è concluso con grande successo il convegno “Valorizzazione della pecora da latte Lacaune attraverso moderni sistemi di selezione e gestione”. Un appuntamento nato con un - facebook.com Vai su Facebook
Nuove strade contro le allergie: una biotecnologia per nascondere gli allergeni saluteh24.com/2025/11/14/nuo… Vai su X
Piazze pedonali. Pronti i progetti per dieci scuole - Milano prosegue con il progetto di pedonalizzare le strade davanti alle scuole per più sicurezza e un migliore utilizzo dello spazio urbano a favore dei più piccoli e non solo. Scrive ilgiorno.it
Torre Spaccata, inaugurata una nuova strada scolastica - A Torre Spaccata, dov’è stato inaugurato l’intervento volto a migliorare la sicurezza di chi frequenta i plessi scolastici, si è presentato anche il sindaco Roberto Gualtieri. Da romatoday.it
Milano, in arrivo dieci nuove «strade pedonali» davanti alle scuole: si parte nelle vie Maggianico e De Nicola - Alle nove già inaugurate quest’anno, entro la primavera del 2025 si aggiungeranno altre dieci nuove strade pedonali davanti alle scuole. Segnala milano.corriere.it