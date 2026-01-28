I sondaggi politici non rivelano sorprese. FdI, Pd e Avs continuano a guadagnare consensi, mentre le altre forze politiche si mantengono stabili. L’unico movimento si osserva tra Forza Italia e Lega, che cambiano leggermente posizione. La situazione resta invariata da mesi, senza grandi variazioni.

Il quadro generale non cambia. Come avviene ormai da mesi, le posizioni dei partiti nei sondaggi sono congelate, con l’unica eccezione di qualche oscillazione tra Forza Italia e Lega. Anche l’ultima rilevazione di Swg per il TgLa7 non fa eccezione, con uno scenario in cui gli equilibri restano invariati. A guadagnare qualche consenso sono i due partiti di testa, con Fratelli d’Italia e Pd che aumentano le loro percentuali. A crescere è anche Alleanza Verdi-Sinistra, mentre sono in affanno – negli ultimi sette giorni – i 5 Stelle e Forza Italia. Poche, in generale, le variazioni tra tutti i partiti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, il quadro non cambia: guadagnano consensi FdI, Pd e Avs

