L’Arezzo Karate 1979 torna a casa con due medaglie dall’Open di San Marino. I fratelli Jayrson e Jayden Tecson hanno fatto vedere il loro talento in una gara internazionale a Serravalle. Jayrson ha conquistato l’oro, mentre il più giovane Jayden ha portato a casa il bronzo. La società aretina si mette subito in luce con questi risultati, aprendo la nuova stagione in modo positivo.

Doppia medaglia per l’Arezzo Karate 1979 all’Open di San Marino. La nuova stagione della storica società aretina si è aperta nel migliore dei modi grazie ai risultati ottenuti dai fratelli Jayrson e Jayden Tecson, protagonisti alla manifestazione internazionale di Serravalle con la conquista, rispettivamente, di una medaglia d’oro e di una di bronzo. I due atleti hanno confermato l’ottimo lavoro di preparazione svolto con lo staff tecnico composto da Alessandro Balestrini, Enrico Pelo e Michele Luttini nella palestra della Galleria Sacchi, mostrando una crescita tecnica e caratteriale che lascia ben sperare per il prosieguo del 2026. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Doppia medaglia per l’Arezzo Karate 1979 all’Open di San Marino: oro e bronzo firmati dai fratelli Tecson

L'AKA – Accademia Karate Arezzo si è classificata al terzo posto durante l'Open di San Marino, una competizione internazionale alla sua diciassettesima edizione.

L’Accademia Karate Arezzo si è piazzata al terzo posto all’Open internazionale di San Marino, giunto alla 17esima edizione.

