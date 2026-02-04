Socialist poised to defeat far-right leader in Portugal presidential vote poll shows

In Portogallo, il candidato socialista si avvicina alla vittoria alle presidenziali, secondo i sondaggi. Se le proiezioni si confermeranno, sarà una sconfitta per il leader di destra, che aveva fatto di questa corsa uno scontro acceso. Domenica gli elettori si recheranno alle urne per decidere il nuovo presidente, e le prime indicazioni sembrano favorire il candidato moderato. La campagna elettorale è stata lunga e tesa, con i due schieramenti che si sono affrontati su temi di politica e società. Ora, l’esito definitivo sembra

LISBON, Feb 4 (Reuters) - The moderate Socialist candidate is poised for a decisive victory over the populist far-right leader in Sunday’s presidential election run-off in Portugal, according to a new poll. Portugal’s presidency is largely ceremonial, but plays a key role in mediating the country’s divided political landscape and holds powers to veto legislation and dismiss the government. Seguro has said he would be a moderate, unifying president, independent of partisan politics, and would not act as a “shadow prime minister”, refusing to interfere in the government’s day-to-day role. By contrast, Ventura has warned he would be “an interventionist president”, vowing to fight decades of mainstream party corruption and advancing a strong anti-immigration agenda. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Socialist poised to defeat far-right leader in Portugal presidential vote, poll shows Approfondimenti su Lisbon Elezioni Portugal votes in tight presidential race with far right poised to reach runoff In Portogallo si svolgono le elezioni presidenziali, con i cittadini che si sono recati alle urne per scegliere il nuovo capo dello Stato. Japan PM Takaichi’s party poised for landslide victory, Asahi poll shows La campagna elettorale in Giappone si avvicina alla conclusione e i sondaggi danno già un quadro chiaro. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Portugal votes in tight presidential race with far right expected to reach runoff • FRANCE 24 Ultime notizie su Lisbon Elezioni Socialist poised to defeat far-right leader in Portugal presidential vote, poll showsLISBON, Feb 4 (Reuters) - The moderate Socialist candidate is poised for a decisive victory over the populist far-right leader in Sunday's presidential election run-off in Portugal, according to a new ... msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.