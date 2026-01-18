Portugal votes in tight presidential race with far right poised to reach runoff
In Portogallo si svolgono le elezioni presidenziali, con i cittadini che si sono recati alle urne per scegliere il nuovo capo dello Stato. I sondaggi indicano una corsa serrata tra i candidati, con alcune forze politiche di estrema destra che potrebbero qualificarsi per il secondo turno. La consultazione rappresenta un momento importante per il paese, che si pronuncerà sulla direzione futura della nazione.
LISBON, Jan 18 (Reuters) - Portuguese voters queued at polling stations on Sunday to elect a new president, with opinion surveys showing three candidates, including the leader of the far-right Cheap party, nearly tied for a spot in a likely top-two runoff. In the five decades since Portugal threw off its fascist dictatorship, a presidential election has only once before - in 1986 - required a runoff, highlighting how fragmented the political landscape has become with the rise of the far-right and voter disenchantment with mainstream parties. The presidency is a largely ceremonial role in Portugal but wields some key powers, including in some circumstances to dissolve parliament, to call a snap parliamentary election, and to veto legislation. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Deaths from Iran protests reach more than 500, rights group says
Secondo un rapporto di un gruppo per i diritti umani, le proteste in Iran hanno causato la morte di oltre 500 persone. La situazione di instabilità continua a coinvolgere il paese, con conseguenze che attirano l’attenzione internazionale. Questo evento sottolinea la gravità delle tensioni sociali e politiche in Iran, evidenziando la necessità di monitorare da vicino gli sviluppi nella regione.
