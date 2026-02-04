Snoop Dogg ha portato la Fiamma olimpica nella 59esima tappa

Snoop Dogg ha preso parte alla 59esima tappa della staffetta con la Fiamma olimpica. Il rapper americano ha accompagnato il percorso, portando un tocco di musica e allegria. I passanti e gli atleti si sono fermati a scattare foto e a salutare il celebre artista, che ha dimostrato di essere sempre più coinvolto in queste Olimpiadi invernali italiane.

Snoop Dogg è sempre più protagonista di queste Olimpiadi invernali tutte italiane. Dopo essere stato 'avvistato' ieri alla Milano Ice Skating Arena di Assago mentre assisteva divertito alle prove dei pattinatori a stelle e strisce, il rapper di fama internazionale ha preso parte al viaggio della.

