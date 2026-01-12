Giorgio Chiellini ha attraversato le vie di Torino portando la fiamma olimpica nella giornata di ieri. L’evento ha coinvolto la città in un momento di celebrazione e condivisione. La presenza dell’ex calciatore ha sottolineato il legame tra sport e comunità, rappresentando un simbolo di unità e passione. La cerimonia si inserisce nel contesto delle iniziative legate alle Olimpiadi, suscitando partecipazione tra i cittadini torinesi.

Giorgio Chiellini nella giornata di ieri ha portato la fiamma olimpica per le vie di Torino. Ecco qual è stata la reazione dell’intera città. La Juventus è stata protagonista indiscussa di un momento di alto valore simbolico che ha acceso l’entusiasmo lungo le strade di Torino. Ieri, la fiamma olimpica ha illuminato il percorso cittadino e tra i tedofori selezionati per questo prestigioso compito c’era Giorgio Chiellini. L’attuale dirigente bianconero ha sfilato con la fiaccola tra le mani attraverso le vie del centro, accompagnato da un vero e proprio bagno di folla: tantissimi tifosi e curiosi si sono riversati in strada per scortarlo e vivere in anteprima la magia dello spirito olimpico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chiellini nella giornata di ieri ha portato la fiamma olimpica per le vie di Torino: la reazione della città

