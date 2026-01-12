Chiellini nella giornata di ieri ha portato la fiamma olimpica per le vie di Torino | la reazione della città
Giorgio Chiellini ha attraversato le vie di Torino portando la fiamma olimpica nella giornata di ieri. L’evento ha coinvolto la città in un momento di celebrazione e condivisione. La presenza dell’ex calciatore ha sottolineato il legame tra sport e comunità, rappresentando un simbolo di unità e passione. La cerimonia si inserisce nel contesto delle iniziative legate alle Olimpiadi, suscitando partecipazione tra i cittadini torinesi.
Giorgio Chiellini nella giornata di ieri ha portato la fiamma olimpica per le vie di Torino. Ecco qual è stata la reazione dell’intera città. La Juventus è stata protagonista indiscussa di un momento di alto valore simbolico che ha acceso l’entusiasmo lungo le strade di Torino. Ieri, la fiamma olimpica ha illuminato il percorso cittadino e tra i tedofori selezionati per questo prestigioso compito c’era Giorgio Chiellini. L’attuale dirigente bianconero ha sfilato con la fiaccola tra le mani attraverso le vie del centro, accompagnato da un vero e proprio bagno di folla: tantissimi tifosi e curiosi si sono riversati in strada per scortarlo e vivere in anteprima la magia dello spirito olimpico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: I tedofori per le vie della Città Bianca: la fiamma olimpica a Ostuni
Leggi anche: La fiamma olimpica per le vie di Ostuni: il percorso e le limitazioni al traffico
Danilo: 'Tornerei alla Juventus in un'altra veste'; Olimpici solo per un giorno: la fiaccola arriva in città e tornano le mascotte; Gelo e neve a Bodo: città isolata e aeroporto chiuso, Chiellini e Comolli bloccati in Svezia. Hanno raggiunto la Norvegia in auto; Schira a RBN: ''Chiellini e Spalletti maggiori sponsor per riportare Chiesa. Su Frattesi...''.
Juve, Buffon e Chiellini al Teatro Regio per celebrare Vialli: le tappe e il programma dell'evento - Si svolgerà a Torino la seconda edizione della serata evento per celebrare Gianluca Vialli, “My Name is Luca. tuttosport.com
#fblifestyle Una buona giornata a tutti i tifosi #bianconeri e forza #Juve sempre con i due capitani #DelPiero e #Chiellini. #Finoallafineforzajuve #forzajuvesempre - facebook.com facebook
| Benatia: “Il gol di Koulibaly Impossibile dimenticarlo, non ho dormito per tre giorni. Si fece male Chiellini e io giocai forse una delle mie migliori partite: salvataggi su salvataggi, Albiol al 90’ mi fece un mezzo blocco, Koulibaly saltò e segnò un gran gol. La x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.