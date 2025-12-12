Fiamma olimpica | nella tappa di Firenze tra i tedofori l’imprenditore italocinese bergamasco Luis Chen

Nella tappa di Firenze della fiamma olimpica, tra i tedofori figura anche l’imprenditore italocinese bergamasco Luis Chen Bergamo. Questa tappa anticipa l’arrivo della fiaccola a Bergamo, previsto per il 2 febbraio, sottolineando l’importanza dell’evento e il coinvolgimento della comunità locale in vista delle Olimpiadi.

Bergamo. Un'anticipazione in salsa orobica per la fiaccola olimpica che arriverà a Bergamo il prossimo 2 febbraio. Nella tappa dell'11 dicembre a Firenze, tra i tedofori che hanno sfilato con la torcia di Olimpia era presente anche l'imprenditore italocinese Luis Chen, di casa in terra bergamasca. Luis Chen, affermato esportatore di vini italiani in Cina, ha fatto parte del gruppo della staffetta che ha percorso, tra due ali di folla, le vie del capoluogo toscano insieme al cantante Al Bano Carrisi, con il quale è legato da un forte rapporto professionale ma, soprattutto, di amicizia. A Bergamo, l'imprenditore italocinese promuove da tempo incontri istituzionali tra delegazioni provenienti da varie regioni del grande paese asiatico e la nostra Amministrazione Provinciale al fine di favorire gli scambi culturali economici e sportivi come dimostrano, tra l'altro, le diverse missioni di vari presidenti della nostra Provincia a Pechino, i concerti a Treviglio e Milano e le visite di attori e cantanti cinesi in Città Alta, oltre ai molteplici stage di bambini della squadra di Yanbian al football camp dell'Atalanta a Zingonia.