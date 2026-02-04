Snoop Dogg diventa il tedoforo più pop di Milano-Cortina 2026 e conquista Gallarate sotto la pioggia

Questa mattina a Gallarate, sotto la pioggia, Snoop Dogg ha sfilato come il tedoforo più atteso delle Olimpiadi 2026. La sorpresa è stata grande per tutti i presenti, che hanno visto il rapper statunitense percorrere le strade della città. La voce circolava da giorni, ma solo oggi è stato ufficializzato il suo ruolo, attirando l’attenzione di tanti fan e curiosi. La cerimonia si è svolta in piazza Libertà, dove l’atmosfera si è riscaldata tra applausi e selfie. Snoop

Il segreto è stato finalmente rivelato oggi, 4 febbraio, in piazza Libertà a Gallarate, in provincia di Varese. L'ospite internazionale di cui tutti parlavano sui social è Snoop Dogg, apparso come portatore della fiamma olimpica a pochi giorni dall'inizio delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Il rapper statunitense ha attraversato la città con la torcia olimpica tra due ali di folla, accolto da circa tremila studenti arrivati dalle scuole della zona, mentre cadeva una scenografica neve artificiale. Ad aspettarlo c'erano Francesca Caruso, assessora regionale alla Cultura, e Andrea Cassani, sindaco di Gallarate.

