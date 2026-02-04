Snoop Dogg a Gallarate per le Olimpiadi 2026 tedoforo a sorpresa sotto una finta nevicata | sindaco criticato

Snoop Dogg ha portato la fiaccola olimpica a Gallarate, sfilando per le vie della città come tedoforo. La sua presenza ha sorpreso tutti, anche il sindaco che ha ricevuto alcune critiche per aver coinvolto il rapper durante una finta nevicata. La scena ha attirato l’attenzione dei passanti, mentre la città si prepara ad accogliere le Olimpiadi del 2026.

Se ne parlava da giorni, e alla fine il misterioso "ospite internazionale" è arrivato. Mercoledì 4 febbraio, sotto una finta nevicata, Snoop Dogg è apparso in piazza Libertà a Gallarate, in provincia di Varese, nei panni del tedoforo a pochi giorni dalla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi 2026 Milano-Cortina. Non si tratta di una prima volta, dato che aveva già ricoperto il medesimo ruolo nel 2024 ai Giochi di Parigi. Questa volta, però, ad accompagnarlo c'è stata anche una finta nevicata, oltre al sindaco Andrea Cassani, criticato sui social per la presenza del rapper. Migliaia di persone a Gallarate per Snoop Dogg Le polemiche Il video di Snoop Dogg prima della fiaccola Quando arriverà a Milano la fiamma Chi è Snoop Dogg Migliaia di persone a Gallarate per Snoop Dogg Il rapper, tra due ali di fila e circa 3 mila studenti accorsi dalle scuole della zona, è stato accolto da Francesca Caruso, assessora regionale alla Cultura, e dal sindaco, Andrea Cassani.

