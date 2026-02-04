Fiamma olimpica a Gallarate Snoop Dogg tedoforo a sorpresa sotto la neve finta ?

Questa mattina a Gallarate, il famoso rapper Snoop Dogg ha corso tra via Pegoraro e Piazza Libertà, stringendo la fiaccola olimpica. La scena ha sorpreso molti passanti, che non si aspettavano di vedere il celebre artista come tedoforo. La neve finta ha fatto da sfondo a una scena insolita, che ha attirato l’attenzione di tutti i presenti.

🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Fiamma olimpica a Gallarate, Snoop Dogg tedoforo a sorpresa sotto la neve (finta) ? Approfondimenti su Snoop Dogg Snoop Dogg tedoforo a sorpresa: a Gallarate porta la fiamma olimpica osannato da migliaia di fan Snoop Dogg ha sorpreso tutti a Gallarate, portando la fiamma olimpica durante il passaggio della torcia. Milano Cortina, Snoop Dogg tedoforo 'a sorpresa' sotto la neve (finta) Snoop Dogg ha fatto una comparsa inaspettata durante il percorso della fiaccola olimpica a Milano. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Snoop Dogg Argomenti discussi: A Gallarate passa la fiamma olimpica e Alfa porta la neve; Dove e quando passerà la fiamma olimpica a Gallarate; Un grandissimo ospite internazionale farà il tedoforo a Gallarate; La fiamma olimpica torna nel Varesotto: ecco tutte le strade chiuse. Snoop Dogg a Gallarate: quando la leggenda dell'hip-hop accende la Fiamma Olimpica!Snoop Dogg incanta Gallarate come tedoforo per Milano-Cortina 2026, trasformando la tappa olimpica in un evento virale. rumors.it Snoop Dog tedoforo a sorpresa: le immagini del rapper che sfila con la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 a Gallarate – VIDEOIl rapper californiano ha sorpreso tutti comparendo come tedoforo ufficiale per Milano-Cortina 2026 nel centro di Gallarate ... ilfattoquotidiano.it Ti svegli a Gallarate, senti casino, esci sul balcone e ti trovi Snoop Dogg che ti hitta questa camminata con la fiaccola olimpica. Sei felice. @milanocortina2026 - facebook.com facebook

