Snoop Dog è arrivato a sorpresa a Gallarate come portatore della fiaccola olimpica. La sua presenza ha attirato migliaia di fan che lo hanno acclamato lungo il percorso. La città si è riempita di entusiasmo, con il rapper che ha acceso la fiamma davanti a una folla festante. La sorpresa era stata annunciata come un grande nome internazionale e lui si è presentato, confermando il suo legame con le Olimpiadi.

Gallarate (Varese), 4 febbraio 2026 – Era stata annunciata “una grande sorpresa internazionale” e si vociferava fosse lui, da anni legato alle Olimpiadi delle quali è diventato una sorta di testimonial-volontario. Occhiali da sole contro la pioggia. Ed effettivamente è comparso, con il suo look inconfondibile nonostante la tuta d’ordinanza dell’organizzazione. Treccine e occhiali da sole blu a dispetto di un cielo da pioggia mista a neve e nebbia, Snoop Dog ha preso in mano la torcia e ha dato il via alla tappa odierna della fiamma olimpica, da piazza Libertà a Gallarate, nel Varesotto. Leggenda del rap. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Snoop Dog tedoforo a sorpresa: a Gallarate porta la fiamma olimpica osannato da migliaia di fan

Approfondimenti su Gallarate Olimpiadi

A Gallarate, il rapper Snoop Dogg ha fatto una sorpresa durante la cerimonia di consegna della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026.

La neve ha preso tutti di sorpresa a Gallarate.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Gallarate Olimpiadi

Argomenti discussi: Olimpiadi 2026, il ritorno di Snoop Dogg: Col mocio sono bravissimo. Ed è subito meme.

Snoop Dog tedoforo a sorpresa: le immagini del rapper che sfila con la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 a Gallarate – VIDEOIl rapper californiano ha sorpreso tutti comparendo come tedoforo ufficiale per Milano-Cortina 2026 nel centro di Gallarate ... ilfattoquotidiano.it

Snoop Dogg tedoforo a sorpresa delle Olimpiadi Milano-Cortina: bagno di folla a Gallarate per l'iconico rapper americanoTutto pronto per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Questa mattina la città di Gallarate si è accesa di entusiasmo per l'arrivo a sorpresa della leggenda del ... ilmessaggero.it

Tra i tanti tedofori delle Olimpiadi di Milano-Cortina spunta anche Snoop Dogg a Gallarate. Video: Milano-Cortina. #SportMediaset - facebook.com facebook